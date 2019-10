J’AI HONTE POUR LA FRANCE AVEC CE VOTE POUR UNE PMA SANS PAPA…

Je suis très en colère, une fois de plus, contre cette assemblée aux ordres d’un président qui n’a aucune valeur familiale, et peut-être même aucune valeur tout court et en tous cas bien peu de moral. Honte et déshonneur est ce vote sur la PMA que chaque français va être désormais contraint de payer un liquide plus précieux que l’or noir à ces femmes incapables d’enfanter sans l’aide de la médecine, comme cela se fait depuis Adam et Eve,.

En des termes pesés et tranquilles, Joachim Son-Forget s ‘est exprimé à l’issue de ce vote insensé. Et s’il est un député qui sait ce dont il parle, c ‘est bien lui qui a l’expérience de l’adoption et a su si bien s’adapter à son nouveau papa et à sa nouvelle maman. Il a eu le courage de quitter le LREM, et a voté contre ce premier article, comme Agnès Thill. Comme aussi Blandine Brocard encore,mais sans doute plus pour longtemps, député LREM, qui a expliqué à ses collègues l’importance de la figure paternelle dans la construction d’un enfant. Car qui pourrait nier que la PMA va à l’encontre de toutes les valeurs, du bon sens, de la loi naturelle, de notre civilisation chrétienne. Voilà bien un vote politique, démagogique, anti-démocratique dont chaque député qui a osé levé la main pour approuver ce projet de loi n’a pas pu réfléchir aux conséquences désastreuses.

Je suis très en colère d’entendre les arguments de deux ministres du gouvernement Macron-Philippe. Nicole Belloubet et Agnès Buzyn ne se rendent pas compte du mal terrible qu’elles provoquent par des paroles insensées. Comment les femmes qu’elle sont peuvent elles penser ainsi ? Ont-elles récité une leçon apprise auprès de celui qui n’a jamais vécu une vraie vie familiale? Sur LCP, notre ministre de la Santé a déclaré le plus sérieusement du monde qu’ « père ça peut être une femme évidemment », rajoutant en riant, le fait que ça peut aussi être une grand-mère. La réponse de l’Académie Nationale de Médecine à cette ineptie a été d’alerter l’opînion que la PMA pour toutes est une rupture anthropologique majeure. Ce à quoi Agnès Buzyn a répondu que l’Académie n’était pas là pour donner un tel avis, et que de toutes façons cette loi allait mettre:la science au service des désirs individuels… Des désirs qui vont être à nos frais.

Car, en effet, à l’intérieur de ce scandaleux vote, il y en a un second : le remboursement par la Sécurité Sociale de l’acte, comme ce fut le cas pour l’avortement : deux actes de confort qui n’ont rien à voir avec une quelconque maladie. Un jour, pourquoi la SS dont le trou s’effondre de 5 petits milliards, ne rembourserait-elle pas les joints ou les verres de whisky ? Ne sommes nous pas dans une république égalitaire et fraternelle ?

Je ne pourrais pas conclure ce papier sans rappeler que Richard Ferrand a osé prétendre avoir du de ses yeux une majorité de député adopter l’amendement 2123 dit de « la PMA sans père ». Un amendement majeur puisqu’il va permettre aux femmes célibataires ou lesbiennes de devenir enceintes par insémination aux frais de l’État comme s’il s’agissait du traitement d’une maladie.

Mais ce n’est pas tout. Et décidément, on se rapproche de plus en plus d’une soviétisation sans limite de notre chère France. Car n’est-il pas insupportable d’entendre Nicole Belloubet déclarer devant la députation nationale que cette loi « est un progrès majeur pour notre société car elle offre la possibilité pour deux femmes d’être mère du même enfant, celle accouchant étant la mère de l’enfant, et celle qui n’accouchera pas sera tout autant mère de cet enfant ».

Disparu le papa sous l’ère Macron. Disparu le papa de ces futurs enfants sans père reconnu. Mais où va passer le père Noël ? Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel..

Il serait bien inspiré de descendre très vite du ciel pour réveiller les consciences de nos ministres et députés. Ah !au fait, encore une autre occasion d’être très, très en colère : sachez que sur 577 députés appelés à voter une loi qui va bouleverser notre vie sociale, ils étaient seulement 75. Et c’est à 55 voix que cette loi scélérate a été entérinée, à la grande joie de son géniteur, Emmanuel Macron…

Alors, même si nous savons que la loi sera adoptée, soyons un million dans la rue dimanche 6 octobre, pour protester contre la démolition, étage par étage de notre société.

Floris de Bonneville