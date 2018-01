Alternative Police sur le lynchage d’une policière : « Ils veulent la mort de policiers »

Denis Jacob (Alternative Police) réagit au lynchage de la policière de Champigny-sur-Marne : « C’est un déferlement bestial. On ne peut pas considérer que ce sont des êtres humains qui se sont comportés comme ça, quand on voit notre collègue féminine au sol se faire rouer de coups. Quand on entend des individus allumer le feu, qu’est-ce qu’on veut ? On veut la mort de policiers, on ne veut rien d’autre. »

Source : RT France, 1er janvier 2018, 19h07