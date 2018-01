Des policiers manifestent à Champigny pour demander un retour des peines planchers

A l’appel du syndicat Alliance, des policiers se sont rassemblés ce mardi devant le commissariat de Champigny-sur-Marne pour protester contre les violences dont ont été victimes deux de leurs collègues. “Au-delà de la situation scandaleuse qu’on souhaitait dénoncer et du message de soutien qu’on voulait apporter à nos collègues […], on demande un message de fermeté et un retour des peines planchers pour les agresseurs de policiers”, a déclaré à BFM TV ce mardi Yoann Maras d’Alliance Val-de-Marne :