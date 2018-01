Fumer du cannabis juste pour le plaisir est désormais légal en Californie

Jan Anderson a été arrêté il y a 40 ans pour avoir vendu du cannabis… Depuis le 1er janvier 2018, il peut légalement en acheter en Californie et en fumer, juste pour le plaisir :

En effet, la Californie est devenue lundi le premier marché mondial régulé du cannabis à usage récréatif :

Le 1er janvier 2014, le Colorado est devenu le premier État américain à légaliser le cannabis à des fins récréatives. Un an après, le bilan est mitigé. Les comptes sont dans le vert grâce aux taxes, 18 000 emplois ont été créés et la criminalité est en baisse. Mais la police et les hôpitaux doivent composer avec un afflux d’empoisonnements, y compris chez des enfants :