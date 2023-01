Noël va-t-il disparaître ? (MICRO-TROTTOIR)

Disparition des vrais sapins de Noël au profit de créations tout-en-plastique, effacement du mot Noël dans de nombreuses villes de gauche, sobriété énergétique pour les illuminations, critiques de l’incarnation catholique de Noël, acharnement judiciaire contre les crèches dans les mairies, une véritable bataille semble être menée contre l’esprit catholique de Noël par les idéologues d’un monde vegan, woke, déchristianisé et surtout anti… joie pure et simple.

Mais alors : Y-a-t-il une France qui connait et fête Noël et l’autre non ? Cette fête catholique est-elle vraiment menacée ?

Source : Boulevard Voltaire