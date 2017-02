« Il ne faut plus se laisser faire » : l’élu de Dammarie-les-Lys agressé par des jeunes se confie

Khaled Laouiti aurait pu perdre un œil. Violemment agressé par des jeunes immigrés, il voulait pourtant seulement leur parler. Dimanche en fin d’après-midi, les policiers sont intervenus pour contrôler le conducteur d’un quad dans une rue de Dammarie-les-Lys. Ils ont alors, tout comme l’élu de la ville, fait l’objet de « jets de projectiles » de la part d’une dizaine de « jeunes » présents sur place. « Ce qui est dur c’est qu’ils ne respectent plus leurs aînés, il n’y a plus de valeur. J’invite tout le monde à relever la tête et à ne plus se laisser faire », regrette Khaled Laouiti :