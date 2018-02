Géopôles avec Jean Messiha (FN) : Le Tiers-Monde à la conquête de l’Europe ?

Nous constatons depuis quelques années une accélération fulgurante de l’immigration clandestine en Europe. Chaque jour, chaque mois, arrivent sur notre sol des masses impressionnantes de populations, entrées illégalement sur le sol national. Leur procédé de pénétration, autrefois clandestin, est de plus en plus exercé ouvertement, et l’on peut dire même de façon revendicative. Que ce soit sous l’appellation de réfugiés de guerre, de réfugiés politiques ou économiques, ces entrées prennent de plus en plus la forme d’une conquête lente de nos territoires subie sans aucun moyen de défense. Alors sommes-nous en guerre ? Un guerre moderne du XXIe siècle, menée par des soldats d’un nouveau genre ? Pour répondre à cette question et débattre de ce sujet, Richard Haddad reçoit Jean Messiha, Haut fonctionnaire, ancien élève de l’ENA et conseiller spécial de Marine Le Pen :