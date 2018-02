Jean Messiha : « La France n’a plus besoin d’immigration »

Le projet de loi « Asile et Immigration » récemment porté par le ministre de l’Intérieur et ancien ténor socialiste, Gérard Collomb, divise auprès d’une grand partie de la majorité LREM. Mais qu’en pensent l’opposition et le Front National ? La journaliste Rachel Marsden recevait lundi 29 janvier 2018 sur Radio Sputnik l’ambassadeur à la refondation du FN, Jean Messiha :