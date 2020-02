Coronavirus : le monde entier se coupe de la Chine

“Le nombre de cas ne cesse d’augmenter. Ici à Wuhan, pour la seule journée d’aujourd’hui, 2 500 cas supplémentaires et 45 morts, ce dimanche…” Résultat, les États-Unis interdisent l’entrée sur le territoire de tout étranger ayant séjourné en Chine dans les quatre derniers jours. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont pris des mesures similaires tandis que l’Italie et Israël ont interdit toute liaison aérienne en provenance ou à destination de Chine :