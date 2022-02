Aujourd’hui, à la Chambre, les députés ont unanimement condamné l’antisémitisme, l’islamophobie, le racisme contre les Noirs, l’homophobie et la transphobie dont on a été témoins à Ottawa ces derniers jours. Ensemble, continuons à faire du Canada un pays plus inclusif.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 1, 2022