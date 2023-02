2022 : le flot d’immigrés débarquant en France à son plus haut historique

— Observatoire de l'immigration et de la démographie (@ObservatoireID) January 27, 2023

Les chiffres de l'immigration 2022 viennent de tomber.

Macron et Darmanin établissent un record : plus de 300.000 nouveaux immigrés LÉGAUX en un an. +17,2% sur une seule année !

Ils ne se contentent plus de rester les bras croisés devant le Grand Remplacement. Ils l'accélèrent. pic.twitter.com/0CqL44tcgv

— Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 26, 2023