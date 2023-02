Guerre en Ukraine : Va-t-on vers une escalade incontrôlable ? (Régis le Sommier et Pierre Conesa)

Guerre en Ukraine : Va-t-on vers une escalade incontrôlable ? (Régis le Sommier et Pierre Conesa)

Discussion entre Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire et auteur de Vendre la guerre : le complexe militaro-intellectuel (éditions de l’aube) et Régis le Sommier, reporter de guerre et directeur de la rédaction d’Omerta :

Source : “Ligne droite”, Radio Courtoisie