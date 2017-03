Candidat à la présidentielle, Henri Guaino appelle François Fillon à se retirer de la course. « Il y a tous ceux qui se voyaient déjà ministres et qui ne peuvent plus changer d’avis (…) Tous les autres, à commencer pour tous les élus LR, savent que c’est terminé », a affirmé le député des Yvelines ce mercredi au micro de BFMTV et RMC, quelques minutes après l’annonce du report de la visite du candidat LR au Salon de l’agriculture :