À l’Élysée, Macron récite “Pierre et le Loup”. Ceux qui y étaient, racontent

Emmanuel et Brigitte Macron ont organisé à l’Elysée ce jeudi une soirée au cours de laquelle le conte musical “Pierre et le Loup” du compositeur russe Sergiy Prokofiev, a été joué par l’orchestre de la Garde républicaine et récité par le chef de l’Etat. Cette prestation était réservée au personnel de l’Elysée. Des associations engagées pour la jeunesse et des écoles étaient également conviées. Cet événement s’inscrit le cadre des “Jeudis de l’Elysée”, des soirées organisées régulièrement depuis l’arrivée du couple Macron au palais présidentiel :