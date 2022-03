Alexandre Douguine, l’homme qui murmure à l’oreille de Vladimir Poutine : “La rupture avec l’Occident n’est pas une rupture avec l’Europe. C’est une rupture avec la mort, la dégénérescence et le suicide”

Réflexion intéressante du philosophe russe Alexandre Dougine sur du choc planétaire en cours.

Déroulez :

"La Russie crée un champ de résistance globale. La rupture avec l'Occident n'est pas une rupture avec l'Europe. C'est une rupture avec la mort, la dégénérescence et le suicide — Luis Martos (@lm93390) March 2, 2022

Ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine. C'est une confrontation contre le globalisme en tant que phénomène planétaire intégral. C'est une confrontation à tous les niveaux – géopolitique et idéologique. — Luis Martos (@lm93390) March 2, 2022

La Russie rejette tout dans le mondialisme – l'unipolarisme, l'atlantisme, d'une part, et le libéralisme, l'anti-tradition, la technocratie, la Great Reset en un mot, d'autre part. Il est clair que tous les dirigeants européens font partie de l'élite libérale atlantiste. — Luis Martos (@lm93390) March 2, 2022

La Russie est désormais exclue des réseaux mondialistes. Il n'a plus le choix : soit construire son monde, soit disparaître. La Russie a tracé une voie pour construire son monde, sa civilisation.

Et nous sommes en guerre contre cela. D'où leur réaction légitime. — Luis Martos (@lm93390) March 2, 2022

Et maintenant, la première étape a été franchie. Mais le souverain face au mondialisme ne peut être qu'un grand espace, un État-continent, un État-civilisation. Aucun pays ne peut résister longtemps à une déconnexion complète. — Luis Martos (@lm93390) March 2, 2022

La Russie est en train de créer un champ de résistance mondial. Sa victoire serait une victoire pour toutes les forces alternatives, de droite comme de gauche, et pour tous les peuples. Nous entamons, comme toujours, les processus les plus difficiles et les plus dangereux. — Luis Martos (@lm93390) March 2, 2022

Mais quand on gagne, tout le monde en profite. Ça devrait être comme cela. Nous créons les conditions d'une véritable multipolarité. Et ceux qui sont prêts à nous tuer maintenant seront les premiers à profiter de notre entreprise demain. — Luis Martos (@lm93390) March 2, 2022

Qu'est-ce que cela signifie pour la Russie de rompre avec l'Occident ? C'est le salut. L'Occident moderne, où triomphent les Rothschild, Soros, Schwab, Bill Gates et Zuckerberg, est la chose la plus dégoûtante de l'histoire du monde. — Luis Martos (@lm93390) March 2, 2022

Ce n'est plus l'Occident de la culture méditerranéenne gréco-romaine, ni le Moyen Âge chrétien, ni le XXe siècle violent et contradictoire. C'est un cimetière des déchets toxiques de la civilisation, c'est l'anti-civilisation. — Luis Martos (@lm93390) March 2, 2022

Et plus tôt et plus complètement la Russie s'en détache, plus tôt elle revient à ses racines. A quoi ? Aux racines chrétiennes, gréco-romaines, méditerranéennes, européennes… C'est-à-dire aux racines communes au véritable Occident. — Luis Martos (@lm93390) March 2, 2022

Ces racines – les leurs ! – l'Occident moderne les a supprimés. Et elles sont restés en Russie. — Luis Martos (@lm93390) March 2, 2022

La Russie n'est pas l'Europe occidentale. La Russie a suivi les Grecs, Byzance et le christianisme oriental. Et elle suit toujours cette voie. Oui, avec des zigzags et des détours. Parfois dans des impasses. Mais ça bouge. — Luis Martos (@lm93390) March 2, 2022

La Russie est née pour défendre les valeurs de la Tradition contre le monde moderne. C'est précisément cette "révolte contre le monde moderne". Vous comprenez ? — Luis Martos (@lm93390) March 2, 2022

L'Europe doit rompre avec l'Occident, et les États-Unis doivent aussi suivre ceux qui rejettent le mondialisme. Et alors tout le monde comprendra la signification de la guerre moderne en Ukraine. — Luis Martos (@lm93390) March 2, 2022

Beaucoup de gens en Ukraine l'ont compris. Mais la terrible propagande colérique libérale-nazie n'a rien laissé de côté dans l'esprit des Ukrainiens. — Luis Martos (@lm93390) March 2, 2022

Ils reviendront à la raison et se battront avec nous pour le royaume de la lumière, pour la tradition et une véritable identité chrétienne européenne. Les Ukrainiens sont nos frères. Ils l'étaient, ils le sont et ils le seront. — Luis Martos (@lm93390) March 2, 2022