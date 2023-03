Arnaud Montebourg à propos de la perte de notre indépendance énergétique : “Vous connaissez le prix de la trahison de la France ? C’est entre dix et quinze millions d’euros” (VIDÉO)

“Souveraineté et indépendance énergétique de la France” : “Il faut se réveiller”, enjoint Arnaud Montebourg ce 1er mars 2023. “On a perdu Arcelor, Pechiney, Alstom, Technip, Lafarge, Alcatel, Essilor (…) vous connaissez le prix de la trahison de la France ? C’est entre dix et quinze millions (…) c’est pas cher.” Dans le cadre de la commission d’enquête sur la “perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France”, Arnaud Montebourg charge les dirigeants des grandes entreprises françaises cédées à des groupes étrangers :

L’audition dans son intégralité :