Des agriculteurs nous disent ce qu’ils pensent de Sandrine Rousseau et Aymeric Caron (VIDÉO)

“Il ferait mieux de manger un peu de viande, il a le teint pâle !” se moque un éleveur au sujet d’Aymeric Caron, au micro de Jordan Florentin. Pour BV, notre équipe s’est rendu au Salon International de l’Agriculture afin de prendre la température auprès des agriculteurs, éleveurs et producteurs, quant à leur rapport aux bobos-écolos de gauche, et plus particulièrement au sujet des députés Sandrine Rousseau et Aymeric Caron. Si l’un, le vegan et pseudo-“humaniste” Aymeric Caron a eu le courage de s’y rendre ce lundi matin, l’éco-féministe anti-barbecue Sandrine Rousseau a préféré pour le moment éviter tout jet d’oeuf. Il est vrai que parmi ces allées, entre ovins et bovins, les discours aux accents écolo-totalitaires de la députée passent mal. La plupart des agriculteurs que nous avons rencontrés ne veulent tout simplement “plus débattre” avec ces deux députés, figures de la gauche…

À l’inverse, lorsqu’on leur montre le visage de Marine Le Pen ou celui d’Emmanuel Macron, étonnamment pour ce dernier, quelques sourires traversent cette fois les visages.

Un sondage de terrain qui en dit long sur la déconnexion entre la gauche écolo et le monde rural !

Source : Boulevard Voltaire