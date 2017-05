Les tee-shirts de soutien à Marine Le Pen sont made in… Bangladesh

Le Made in France est un des maîtres-mots de Marine Le Pen dans cette campagne. Elle invite d’ailleurs souvent les Français à acheter français. Or, ce dimanche à Villepinte pour son grand meeting d’entre-deux-tours, on s’est rendu compte que le discours n’était pas accompagné des actes. Salhia Brakhlia et Fanny Morel sont allés jeter un coup d’œil du coté des goodies et autres tee-shirts vendus par le Front national. Et même si les étiquettes de ces derniers ont été retirés, ils ont bel et bien été fabriqués au Bangladesh :