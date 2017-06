Selon un sondage Elabe pour BFMTV publié ce mercredi, 76% des Français estiment que les politiques font passer leur intérêt personnel avant l’intérêt général. « Ce sentiment est ancien et il est fondé », estime Christophe Barbier. « On réclame au système de ne plus protéger de l’intérieur les politiques. Quand un politique fait des bêtises, il ne peut plus se mettre à l’abri de la justice, protégé par le système et par des immunités diverses et variées », ajoute l’éditorialiste :