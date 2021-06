Denis Robert : “Comme vous le voyez, on s’affronte à des forces qui nous sont supérieures. C’est très compliqué d’enquêter sur ces terrains-là. Et pourtant c’est notre promesse initiale, et c’est le rôle de tout média indépendant d’être un contre-pouvoir. Au total, nous avons déjà publié cinq papiers et articles sur ce qu’on appelle entre nous “la suite qatarie”. Un sixième article est sous presse. Nous avons plus que jamais besoin de vous, de votre aide, de votre soutien.”