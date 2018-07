Raymond Depardon : “Je n’ai pas été très surpris par l’élection de Donald Trump”

Le célèbre photographe et réalisateur Raymond Depardon est l’invité de France 24, à l’occasion de la sortie de son dernier livre : Depardon USA (Éd. Barral). Cet ouvrage regroupe 76 clichés en noir et blanc pris entre 1968 et 1999 à travers les États-Unis. Raymond Depardon, qui a parcouru l’Amérique profonde, loin des grandes villes, explique qu’il “n’a pas été tout à fait surpris” par l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche. Le photographe Raymond Depardon publie également Japon Express : de Tokyo à Kyoto (Ed. Points). Un ouvrage en couleur sous forme d’invitation au voyage dans ce pays qu’il qualifie d’”harmonieux” et “d’une grande bienveillance”. Ses photos seront aussi à retrouver aux Rencontres d’Arles, dans le sud de la France, du 2 juillet au 23 septembre 2018 :