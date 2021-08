Massachusetts : 64% de double vaccinés mais 74% des malades sont double vaccinés…

Vérifiez vous-même :

– le taux de double vaccinés parmi la population totale du Massachusetts

– les stats officiels relatives aux malades du Covid par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies

Environ trois quarts des personnes infectées lors d’une épidémie de Covid-19 dans le Massachusetts étaient entièrement vaccinées contre le coronavirus, et quatre d’entre elles ont dû être hospitalisées, selon de nouvelles données publiées vendredi par les Centers for Disease Control and Prevention.

Ces nouvelles données, publiées dans le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité de l’agence américaine, montrent également que les personnes entièrement vaccinées qui sont infectées portent autant de virus dans leur nez que les personnes non vaccinées, et peuvent le transmettre à d’autres personnes.

« Cette découverte est inquiétante et a été déterminante pour la mise à jour de la recommandation des CDC concernant le port du masque », a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directrice des CDC, dans un communiqué. « La recommandation sur le port du masque a été mise à jour pour s’assurer que le public vacciné ne transmette pas sans le savoir le virus à d’autres personnes, y compris à leurs proches non vaccinés ou immunodéprimés. »