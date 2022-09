Le Japon et la Hongrie refusent de renoncer au gaz russe

L’Inde nous revend du pétrole russe plus cher !

Et on apprend que la Chine fait pareil avec le gaz russe !

Bref, on achète russe, mais bien plus cher qu’avant ! 🤦

➡️ On arrête quand ce délire mortifère ?!

— Florian Philippot (@f_philippot) August 31, 2022