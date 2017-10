Séminaire de l’IFP du 20 au 22 octobre

Créé en 2004, l’Institut de Formation Politique s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans attachés à la primauté de la personne humaine et aux valeurs de liberté et de responsabilité. L’Institut propose ainsi des formations (le week-end) qui permettent de renforcer les convictions de ses auditeurs, de leur faire acquérir les méthodes de base d’une action efficace, en vue de favoriser l’engagement et l’action dans la Cité.

Le prochain séminaire a lieu les 20, 21 et 22 octobre prochains, à Paris. Postulez vite avant le mardi 10 septembre !

>>> plus d’infos <<<