UKRAINE: FOX NEWS ACCUSE JOE BIDEN

QUAND LA TV AMERICAINE MET LES POINTS SUR LES I !

L’éditorialiste et animateur Tucker Carlson qui sévit sur la chaîne conservatrice Fox News n’y va pas de main morte. RTL l’a d’ailleurs récemment considéré comme étant le Eric Zemmour américain. Sur le site de RTL, voici comme est jugé Tucker Carlson « c’est est un journaliste très puissant aux États-Unis, qui embarrasse de plus en plus le camp républicain par ses prises de position pro-Poutine. Et plus particulièrement depuis que la Russie a entamé son invasion de l’Ukraine.

Et c’est vrai que les termes qui ont été diffusés et que vous pouvez retrouver ici :Mkd hedi ?￰゚ᆬユ? on Twitter: “C’est clair et net !!! #ReveilToi https://t.co/AVgojWoKx0” / Twitter critiquent la politique de Joe Biden. « L’Europe traverse actuellement une crise énérgétique massive. Le prix de l’électricité en France atteint des records. Leur gouvernement ordonne aux entreprises de réduite l’utilisation des enseignes lumineuses et de la publicité. A Berlin, ils éteignent les feux de circulation non essentiels la nuit. Des millions de personnes pourraient se retrouver sans chauffage cet hiver. En Espagne, il est illégal dans certains endroits de mettre la climatisation en dessous de 26 degrés. Le Royaume Uni se prépare à des coupures de courant à grande échelle cet hiver. Pourquoi il se passe tout ça ? A cause ses sanctions de Joe Biden qui n’est riend ‘autre qu’un état de siège moderne. Maintenant, cela a un coùt élevé, mais Joe Biden nous a dit : »Hé, c ‘est nécessaire pour défendre l’Ukraine ».

Et la journaliste qui s’exprime au nom de Tucker Carlson de laisser la parole au président des États-Unis : »Défendre la liberté aura un coût pour nous aussi, insiste devant les caméras, avec ses yeux à moitié clos…Et ici, a la maison, nous devons être honnêtes à ce sujet. Mais je vais prendre des mesures énergiques et m’assurer que la douleur de nos sanctions cible l’économie russe, pas la nôtre. »

Mais Fox News corrige : « Maintenant, il y a des coûts pour nous, mais ce n’est pas Joe Biden qui en paie le prix. Vladimir Poutine non plus. Les revenus énergétiques de la Russie sont plus élevés aujourd’hui qu’avant le début de la guerre en Ukraine.Il y a un problème d’approvisionnement que Joe Biden a créé. Et la Russie en profite. Aucun coût, aucune quantité de morts, de destructions et de souffrances n’empêchera Washington de continuer son programme Maintenant, rappelez vous, l’ancienne secrétaire d’État Madeline Albright. Elle avait dit qu’un demi-million d’enfants irakiens morts valait la peine que l’administration Clinton sanctionne »

La présentatrice de Fox News montre alors une vidéo où l’on voit des petits enfants irakiens tués par les bombes américaines qui ont tué plus d’enfants qu’à Hiroshima. Et l’on voit Madeleine Albright dire que le choix fut difficile, mais que le prix en valait la peine

« Il n’a jamais été question de moralité reprend Fox News. Il ne s’agit pas du peuple ukrainien ou de la protection de la démocratie. Il s’agit d’un changement de régime en Russie et d’exploiter cette guerre pour renforcer l’OTAN et alimenter le complexe militaro-industriel. Il s’agit même d’instaurer, je cite « un Nouvel Ordre Mondial ». « Nous devons le diriger » dit-il. Et c’est exactement ce qu’il essaye de faire, même si cela signifie nous amener au bord de la catastrophe nucléaire ».

Si j’étais Emmanuel Macron, je réfléchirai sept fois avant de poursuivre cette mortelle politique qui nous fait le vassal des Etats-Unis, via cette organisation dont le général de Gaulle ne voulait pas : l’OTAN !

Sur nos plateaux de télévision, je ne sais même pas si les talentueux et libres journalistes de CNEWS auraient osé lire sur leur prompteur le message que Fox News vient d’envoyer à son auditoire.

Floris de Bonneville