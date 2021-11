Dernière crise avant l’apocalypse ? Rencontre avec Jean-Baptiste Giraud (VIDÉO)

Plus rien ne sera comme avant… Si l’on ose affronter la réalité des chiffres, on ne peut que constater l’imminence d’un séisme économique et social. Dans son ouvrage “Dernière crise avant l’apocalypse”, le journaliste économique, Jean-Baptiste Giraud, explique que la crise dite sanitaire n’aura été que le révélateur d’une accumulation d’erreurs commises depuis la fin de la seconde guerre mondiale à commencer par celles liées à la politique monétaire, à la base de nos sociétés. Une politique monétaire devenue folle à cause de l’ignorance, l’incompétence ou la malveillance de ce que l’on nomme l’Etat profond… le secret des dieux. Résultat, l’inflation est à nos portes et les pénuries se multiplient, le tout dans un contexte de chômage de masse qui n’ira pas en s’arrangeant. La fin du monde tel que nous le connaissons et programmée. Sauf si…

Source : “Politique et Eco”, TV Libertés