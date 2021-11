Grâce à la Legua et à Fratelli d’Italia, le Sénat italien rejette le projet de loi « contre l’homophobie »

Le lobby LGBT vient de perdre une bataille en Italie :

“Bon, ce n’est pas la bonne nouvelle du siècle, mais c’est quand même une bonne surprise : le Sénat italien a rejeté le projet de loi « contre l’homophobie ».

Le gouvernement avait bien pris soin de l’enrober dans la lutte contre diverses « discriminations », mais tout le monde avait compris que c’était une loi de protection de la propagande LGBTQ+ machin.

Le projet de loi dit Zan, du nom de son promoteur le député inverti militant (du parti démocrate : PD) Alessandro Zan, avait été adopté par les députés en novembre 2020. Depuis près d’un an la bataille faisait rage au Sénat et autour du Sénat. Et hier a eu lieu, à l’appel de la Ligue et de Fratelli d’Italia, un vote qui a bloqué le projet de loi, par 154 voix contre 131.

Cela fait de l’Italie, souligne EUobserver, l’un des rares pays de l’UE sans loi spécifique pour « protéger ses citoyens de la violence homotransphobe » (sic). Il convient de préciser : des pays occidentaux de l’UE…

Selon Giuseppina Picierno, député PD en pointe sur ces questions, c’est « une des pires pages de l’histoire de la république italienne »…”

Source : Yves Daoudal