Patrick Edery : “90% des informations sur la Pologne sont fausses” (VIDÉO)

Patrick Edery, chef d’entreprises vivant en Pologne depuis plus de 20 ans, vient de lancer le site tysol.fr, la version francophone de l’hebdomadaire polonais “Tygodnik Solidarność”, créé en 1981 par le mouvement Solidarité, syndicat de travailleurs n°1 en Pologne qui a abattu le régime communiste. Le but de cette entreprise, dénoncer les “fake news” contre la Pologne lancée par les médias progressistes à l’œuvre en France. Car Patrick Edery l’affirme : “90% des informations concernant la Pologne sont fausses !”. Mais cette guerre de l’information menée à l’encontre de ce pays n’est qu’une partie d’une guerre mondiale, plus globale, contre la Vérité… Patrick Edery évoque également les menaces de sanctions l’Union européenne contre le gouvernement conservateur de Varsovie, accusé de remettre en cause l’État de droit…

Source : TV Libertés