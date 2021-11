Zemmour-Le Pen : Antoine Diers (Les amis d’Eric Zemmour) VS Philippe Ballard (Rassemblement national) (Bistro Libertés)

A six mois de l’élection présidentielle, les esprits s’échauffent et la compétition électorale est lancée.

Les invités de Martial Bild pour ce “Bistro Libertés” musclé sont Antoine Diers, porte-parole des amis d’Eric Zemmour et figure médiatique montante, et Philippe Ballard, porte-parole de Marine Le Pen et ancien journaliste vedette de LCI.

Ils sont accompagnés de trois sociétaires de qualité : Juliette Briens de Sud Radio, Francis Bergeron de Présent et Pierre Gentillet, avocat.

Attaques et sous-entendus multiples, polémiques frontales notamment sur le “Grand remplacement” : le moins que l’on puisse dire c’est que cela clashe dans “Bistro Libertés”.

Les thèmes évoqués sur le plateau sont :

Manif pour Tous, Gilets jaunes, Anti-pass : mobilisation de masse dans la rue mais pas dans les urnes ?

Des Bonnets rouges aux Gilets jaunes, de la Manif pour tous aux anti-pass sanitaire, la France connait de puissants mouvements de fronde et de contestation sociale ou sociétale. Les mobilisations populaires, de grande ampleur, ne semblent pas avoir trouvé de débouché ou de concrétisation dans les urnes. Est-ce réellement le cas ? Et si oui, quelles en sont les raisons ?

Macron déteste-t-il la France et les Français ?

Présider, c’est rassembler. De petites phrases en repentances, des voix s’élèvent pour reprocher au chef de l’Etat de diviser voire fracturer la société française. Le président de la République est soupçonné de ne pas aimer la France, les Français et surtout les Français qui ont fait la France. L’argument est-il étayé ou s’agit-il d’un simple argument pour combattre un homme qui caracole encore en tête des sondages pour 2022 ?

Source : TV Libertés