Bah alors Quotidien on vole des images?

Autrement plus grave, votre extrait dure 19 secondes et appartient à l’ @IdLibertes et contient du son. Vous ne prenez même pas la peine de créditer la chaîne que vous présentez comme « d’extrême-droite ». https://t.co/kXvWq9zMXp pic.twitter.com/bTJiHjHo2S

— Le Rocher (@lerocher0) December 1, 2021