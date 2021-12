Pass sanitaire et vaccination obligatoire : les Guadeloupéens nous montrent le chemin et humilient chaque jour le gouvernement

Pass sanitaire et vaccination obligatoire : les Guadeloupéens nous montrent le chemin et humilient chaque jour le gouvernement

Lu dans Challenges :

“Pour sortir de cette crise née du refus de la vaccination anti-Covid obligatoire pour les personnels soignants et les pompiers, le gouvernement a d’abord annoncé vendredi reporter l’application de cette mesure au 31 décembre. Il a aussi proposé la levée de la suspension des personnels non vaccinés et de leur rémunération pour ceux qui acceptent un “accompagnement personnel” en vue notamment d’un reclassement.”