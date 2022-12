Mum’s Lives Matter : La Manif Pour Tous ressort ses drapeaux (REPORTAGE)

Ce jeudi 24 novembre, à 19 heures, la Manif pour tous a manifesté, à quelques pas de l’hôtel des Invalides (Paris VIIe), pour s’opposer au projet européen de « reconnaissance de la parentalité entre États membres ». Derrière ce texte, préparé en catimini par la Commission européenne, se cache une volonté d’étendre la gestation pour autrui (GPA) à tous les États de l’Union. Si la France résiste encore à sa légalisation, la pression devient de plus en plus forte sur son sol et à ses frontières :

Source : Boulevard Voltaire