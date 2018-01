Rappel des Économistes atterrés : en 2018, l’ISF est remplacé par un impôt sur la fortune immobilière. Le patrimoine financier n’est donc plus taxé. Or, comme le montre ce graphique, l’immobilier (en rose) constitue l’essentiel du patrimoine des classes moyennes tandis que les placements financiers (en bleu) forment la quasi-totalité du patrimoine des 1% les plus riches :