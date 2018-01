La petite histoire : Martin de Tours, évangélisateur de nos campagnes

Saint Martin de Tours occupe une place centrale dans l’histoire de la Gaule, ou plutôt des Gaules. Il a été le plus célèbre des évêques de Tours, l’un des plus grands saints d’occident et l’évangélisateur de nos campagnes. Il a aussi été le premier à fonder des monastères en Gaule, et donc à implanter cette foi nouvelle qui était jusqu’alors confinée aux villes. Par sa vie et son oeuvre, il sera à l’origine de la création du tissu rural médiéval de la France, et son influence s’étendra au monde entier… Retour sur une vie de Charité :