Au centre de l'homme moderne, un vide intérieur. Un gigantesque trou noir qui absorbe toute vie et ne laisse que la mort.

Plus de Dieu, plus de nation, plus d'idéologies. Plus que Moi, c'est-à-dire rien. D'où l'acédie, le suicide collectif par manque d'envie de vivre.

January 2, 2021