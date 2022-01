Désigner les non-vaccinés à la vindicte des médias pour empêcher le bilan de ce quinquennat

Macron sait que Omicron est en train d'immuniser la population à toute vitesse et gratuitement. La communication de panique et de bouc émissaire est un moyen d'empêcher le bilan de ce quinquennat. Ça n'est plus sanitaire mais politique. Et c'est vraiment dégueulasse. pic.twitter.com/iz3U9EGLRx

— Laurent Ozon (@LaurentOzon) December 31, 2021