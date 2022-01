Le politicien extrémiste Olivier Véran conditionne le retour des libertés à une dose de “vaccin” tous les 4 mois

Dans le JDD Véran annonce qu’il faut désormais se ré-injecter tous les 4 mois (et non plus 7) pour garder son #PassVaccinal !

➡️ 3 injections par an de liberté en QRcode : le monde que vous voulez vraiment ?! Pas moi ! Je le combattrai jusqu’à libération ! https://t.co/CvTAjsPwNa

— Florian Philippot (@f_philippot) January 2, 2022