Abbé Raffray : Dieu, Noël, France, islam et immigration (ENTRETIEN)

Prêtre catholique de l’Institut du Bon Pasteur, professeur de philosophie, et influenceur catho sur les réseaux sociaux, nous avons reçu pour ce dernier entretien de l’année, dans votre salon, l’abbé Matthieu Raffray.

Dans ce bel et long entretien fleuve de Noël, l’abbé Raffray nous conte l’esprit et le sens de la fête de Noël, avant de nous livrer sa vision du possible réveil chrétien en France et en Occident, face à un Islam de plus en plus conquérant. Comment penser les questions migratoires, bioéthiques et économiques, en tant que catholique ?

Source : Boulevard Voltaire