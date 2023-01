Et si Noël n’était plus à la mode ? (MICRO-TROTTOIR)

Noël arrive et il est temps de se poser la question suivante : pourquoi fête-t-on encore Noël ? Quand les mairies retirent les sapins de Noël, ces fameux “arbres morts”, ou bien les crèches dans les écoles, on est en droit de se demander si Noël vaut encore le coup. Plus de traditions, de la consommation, le père Noël de Coca Cola plutôt que l’enfant Jésus : pourquoi le 25 décembre est-il encore férié ?

Source : VA+