La participation des troupes coloniales à la guerre de 1914 :

– 4% des mobilisés

– 3% des pertes

Et désormais plus de 50% de l’espace médiatique et cinématographique.

— Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) January 3, 2023