Les prix de l’électricité flambent et l’obligent à fermer sa boulangerie (REPORTAGE)

Dans l’incapacité de régler une facture d’électricité qui a plus que quadruplé, Christophe Launay fermera définitivement sa boulangerie du Relecq-Kerhuon, le soir du 31 décembre.

En signant un nouveau contrat avec EDF, en septembre 2022, précisant le passage d’un tarif de 17 à 51 centimes d’euro le kw-heure, Christophe Launay se doutait bien qu’il allait casquer. Mais pas de recevoir un tel coup de massue en découvrant la facture du mois d’octobre. « On me réclamait 9 373 € ! Sur la base d’une estimation de consommation de 18 302 kW-heure alors que je n’ai jamais dépassé les 7 000 », jure le patron boulanger du Fournil de Fred, au Relecq-Kerhuon :

Source : Le Télégramme