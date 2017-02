Les vacances d’hiver débutent, ce vendredi, dans la zone C. Et avec elles, ce sont plusieurs mauvaises nouvelles qui attendent les automobilistes qui doivent prendre la route avec notamment la hausse des prix des péages, +0,76% en moyenne sur l’ensemble du territoire depuis mercredi. L’essence coûte, elle aussi, plus chère. Le gazole, par exemple, a connu une hausse de 26% de son prix à la pompe en un an :