Il fallait des moyens financiers…on les a donné

Il fallait des armes antichars et des canons….on les a livrés

Il fallait des blindés…on va les livrer

Désormais il faut des missiles longue portée et des avions…on les livrera

Puis,il faudra nos soldats…et on les enverra ? pic.twitter.com/x43tKNsbQ5

— Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) January 25, 2023