Surréaliste : la gauche et le Jobbij alliés pour faire la peau à Viktor Orban

signale Lionel Baland sur son blog :

Hongrie. Le député européen Krisztina Morvai est convaincue et quasi certaine que le parti nationaliste Jobbik et les partis de gauche formeront un gouvernement ensemble s’ils disposent d’une majorité à l’issue des élections législatives.

Elle note que des sites Internet et des pages Facebook du Jobbik conseillent vivement aux supporters de voter pour le plus fort candidat de l’opposition au sein des circonscriptions électorales (et donc dans certains cas pour des partis de gauche).