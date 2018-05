Xavier Bertrand dérive à gauche plus vite que son ombre

Pour ce représentant de l’ancien (et honni à juste titre) monde, Emmanuel Macron est un méchant turbolibéral :

Il y a une tentation thatchérienne chez Emmanuel Macron. A tout prendre, je préfère encore Blair à Thatcher. Bien sûr, il faut créer de la richesse avant de la redistribuer. Mais on peut être libéral et social. Or Emmanuel Macron semble oublier son “en même temps”. Je réfute la théorie du premier de cordée, ce ne sont pas les valeurs de la France et c’est une aberration économique. Je suis pour la suppression de l’ISF, car c’est bon pour l’économie et l’emploi, mais ce n’était pas la première chose à faire.