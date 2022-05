7 raisons pour lesquelles Reconquête peut réussir les élections législatives (Damien Rieu)

3️⃣ La Motivation : En 2017, le RN a perdu 60% de ses électeurs entre la Présidentielle et Législatives. Son électorat vote MLP à la prési mais l’étiquette RN s’effondre les élections intermédiaires. > Celui de Z est + politisé, ultra-motivé et déterminé : il ira voter.

Je rajoute un 8️⃣…

Le refus de l’Union Nationale :

En refusant la main tendue de Z qui avait aussi appelé spontanément à voter MLP au second tour, le RN s’enferme et déçoit tous ceux qui voient l’intérêt de la cause plutôt que des partis.

> Ces gens ne voteront plus RN.

