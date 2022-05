Guerre en Ukraine : Quel avenir pour l’économie mondiale ? (Charles Gave)

Plus de deux mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’armée de Vladimir Poutine semble patiner tandis que son homologue ukrainien, aider financièrement et militairement par l’Union Européenne, résiste. Cependant, au-delà du conflit armé, une guerre économique fait également rage entre l’Occident et le Kremlin.

Charles Gave, financier international, économiste, essayiste et fondateur de Gavekal, revient sur les enjeux de ce conflit. En sanctionnant économiquement la Russie et en gelant ses avoirs, l’Europe ne s’est-elle pas mise en difficulté ? Dirigeons-nous vers une nouvelle polarisation des monnaies ? Le marché russe peut-il déséquilibrer l’euro et le dollar ? Tant de questions qui pourraient être unifiées sous une seule : sommes-nous à l’autre d’un nouvel ordre économique mondial ?