La droite en PLS, Twitter déwokisé, du rab pour Macron [avec Florian Philippot et Pierre Gentillet]

Florian Philippot et Pierre Gentillet sont les invités de l’émission Le Direct. Au menu aujourd’hui, le rachat de Twitter par Elon Musk, un policier mis en examen pour avoir fait son travail, coup dur pour les idées de droite en France après la défaite du RN, et un peu de perspective pour les 5 ans à venir d’un nouveau règne de Macron.

0:00 Générique

6:45 Introduction

8:33 Elon Musk rachète Twitter : le retour de la liberté d’expression sur la plateforme ?

21:00 Pour ou contre la présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre ?

35:28 Les idées du camp national peuvent-elles vraiment s’imposer en France ?

59:17 Y a-t-il eu une fraude électorale pour le second tour de la présidentielle ?

1:14:17 La France va-t-elle disparaître ?

1:21:41 La France victime du conflit russo-ukrainien

1:32:04 Emmanuel Macron va-t-il réinstaurer le pass vaccinal ?

1:45:07 Vers une nouvelle vague de Gilets jaunes ?

1:47:26 Faut-il reprendre le contrôle de notre monnaie ?

1:51:12 La pass vaccinal est-il une première étape vers un contrôle plus large des citoyens ? (fichés S, empreinte carbone etc.)

1:53:31 Quel avenir pour l’Union européenne ?