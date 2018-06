Slow Web : la Tech peut-elle atteindre l’âge de raison ?

Trop de réseaux sociaux, ras-le-bol de la disruption : les technologies sont devenues chronophages et moins inclusives. Et ce ne sont pas que les utilisateurs qui le disent : de nombreuses voix s’élèvent dans le monde du numérique. Comment combattre la “Tech Fatigue”, cette lassitude de la technologie ? Pourquoi faut-il reprendre le contrôle sur nos vies numériques ? L’entrepreneur Tariq Krim est notre invité. Il prône le “Slow Web” et lance une plateforme pour en parler, Dissident.ai :