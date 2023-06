LFI : François Ruffin cède aux pression du lobby LGBT

Acte 1 : François Ruffin explique qu’il est contre la GPA et les exigences du lobby trans, et que la gauche doit parler travail et pouvoir d’achat

Mesures sociétales : "Le cœur du sujet c’est le travail, le partage des richesses. Il faut de l’apaisement, dans ce cadre-là il ne faudra pas faire tout ce qui nous passe par la tête. Personnellement je ne suis pas pour la GPA", déclare François Ruffin, député LFI de la Somme pic.twitter.com/UtHRchm3j4 — franceinfo (@franceinfo) June 1, 2023

Acte 2 : le lobby LGBT gronde chez LFI

Ce n’est en rien une position de la France insoumise ni du groupe parlementaire. Ce propos, en ce jour, est au mieux maladroit, au pire une faute politique. Comptez sur les Insoumis pour les combats pour la liberté. — Sophia Chikirou (@chikirouparis) June 1, 2023 Être LGBT+, c'est toujours la double peine. Avec @FiLGBTI, nous portons la lutte pour que les personnes trans puissent changer la mention de genre mais surtout l'autodétermination du genre dans la constitution. Ce n'est pas societal, c'est fondamental. https://t.co/kSmh2kPJJn — Andy Kerbrat🔻 (@AndyKerbrat) June 1, 2023

Acte 3 : François Ruffin présente ses excuses et se prosterne face au lobby LGBT :

Salut tout le monde,

Hier matin, dès ma sortie du plateau de France info, j'ai dit à mes collabs : « Ma réponse sur le genre, ça va pas. J’aurais dû rappeler des évidences. » — François Ruffin (@Francois_Ruffin) June 2, 2023 L’évidence, c’est la condamnation de l’attaque du centre LGBT+ de Tours par l’extrême droite. L’évidence, c’est de parler des vies blessées par les humiliations. L’évidence, c’est de garantir l’égalité d’accès à l’école, à l’emploi, au logement. — François Ruffin (@Francois_Ruffin) June 2, 2023 Du Pacs au mariage pour tous, la société française a progressé sur les droits des personnes LGBT+. Elle est mûre pour le faire encore, pour combler les manques, j’en suis convaincu. — François Ruffin (@Francois_Ruffin) June 2, 2023 Sur ce sujet, comme sur pas mal d’autres, en toute humilité, je dois progresser. En commençant, comme c’est ma démarche depuis maintenant vingt ans, par des rencontres avec les premiers concernés, les premières concernées. — François Ruffin (@Francois_Ruffin) June 2, 2023 Je le pense, sincèrement : les gens de notre pays aspirent à une vie digne et apaisée. Avec un travail, des loisirs accessibles, un logement décent, dans une planète vivable. Cet idéal n'exclut personne, sinon, il n'en est plus un. — François Ruffin (@Francois_Ruffin) June 2, 2023

Reste maintenant à faire savoir aux électeurs musulmans que LFI est favorable aux mutilations sexuelles opérées sur des enfants qui se prétendent du sexe opposé.